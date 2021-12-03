Реализация национального проекта

posted by admin on пт, 03/12/2021 - 09:22

В 2020-2021 учебном году школа № 7 г. Конаково приступила к реализации  национального проекта в сфере образования «Успех каждого ребенка». В рамках проекта  школа развивает социально-педагогическое  направление  по программе «Социальная адаптация и развитие социальной активности». 
В соответствии с обязательствами участия в проекте  нам предстояло  ввести 60 новых мест  в системе  дополнительного образования. 
Мы тщательно проанализировали потребности сегодняшнего  дня и пришли к выводу: ребятам нужно уметь представлять себя в информационном пространстве, и результатом этого направления явилось творческое объединение «Журналистика». Это направление возглавила журналист газеты «Заря» Анна Юрьевна Сабурова.
Актуальной сегодня является тема качественной и грамотной коммуникации, и результатом реализации этого направления стало творческое объединение «Риторика». Руководство данным направлением доверено учителю русского языка и литературы, человеку с активным, творческим,  нестандартным подходом в образовании  Елене Анатольевне Соколовой.
Не менее важно  для ребят уметь представить себя,  побороть внутренние комплексы, уметь раскрыть свой талант, в том числе и на сцене - мы открыли новое направление «Сценическое искусство».  Вдохновителем  данного направления  стала Ирина Витальевна Герман, режиссер народного театра ДК им. Воровского, лауреат премии губернатора Тверской области.
В октябре приступили к реализации проекта и уже через короткое время получили первые результаты: в конце октября вышла первая газета «Пульс школы» в электронно-цифровом формате.  Это был удачный  ход, теперь  о событиях в нашей школе можно узнать из школьной газеты. Благодаря  цифровому формату аудитория газеты может быть очень широкой и разнообразной.  Мы бережно относимся к  существующему наследию нашей школы. Газета «Пульс школы» существует много лет, но ранее она имела стендовый формат и была доступна ограниченному кругу лиц, а теперь газета стала своеобразной трибуной школы.  Мы очень надеемся на перспективное развитие нашего начинания.
К декабрю первые результаты работы показали ребята из объединения «Риторика». День Конституции мы провели для  школы, используя приобретенные навыки ребят в области публичной речи. Ребята подготовили небольшие выступления на тему «Конституция в России», оформили  фото-зону и выступили с коротким сообщением для каждого класса. Дальше больше - интервью к Новому году, акция «Блокадный хлеб» и т.д. Так формируется настоящий будущий актив школы.
Творческое объединение «Сценическое мастерство» порадовало нас  новогодним спектаклем, который был исполнен 16 раз (!) – для каждого класса начальной школы отдельно. 
Благодаря новшествам в нашей школе нет ощущения, что ситуация с коронавирусом и ограничительными мерами  наложили свой отпечаток на школьную жизнь. К счастью, нам удалось организовать активную,  интересную и нестандартную творческую жизнь в школе. Настоящим королевским подарком для нас было получение оборудования в рамках национального проекта, которое мы получили фактически в последний день уходившего года. У нас большие планы: мы осваиваем  новое оборудование и  будем развивать наши начинания на более высоком уровне.  Надеемся на поддержку  наших учеников,  родителей и всех, кто душой болеет за нашу школу. 

 

 

Tags: 
образование