Реализация национального проекта

В 2020-2021 учебном году школа № 7 г. Конаково приступила к реализации национального проекта в сфере образования «Успех каждого ребенка». В рамках проекта школа развивает социально-педагогическое направление по программе «Социальная адаптация и развитие социальной активности».

В соответствии с обязательствами участия в проекте нам предстояло ввести 60 новых мест в системе дополнительного образования.

Мы тщательно проанализировали потребности сегодняшнего дня и пришли к выводу: ребятам нужно уметь представлять себя в информационном пространстве, и результатом этого направления явилось творческое объединение «Журналистика». Это направление возглавила журналист газеты «Заря» Анна Юрьевна Сабурова.

Актуальной сегодня является тема качественной и грамотной коммуникации, и результатом реализации этого направления стало творческое объединение «Риторика». Руководство данным направлением доверено учителю русского языка и литературы, человеку с активным, творческим, нестандартным подходом в образовании Елене Анатольевне Соколовой.

Не менее важно для ребят уметь представить себя, побороть внутренние комплексы, уметь раскрыть свой талант, в том числе и на сцене - мы открыли новое направление «Сценическое искусство». Вдохновителем данного направления стала Ирина Витальевна Герман, режиссер народного театра ДК им. Воровского, лауреат премии губернатора Тверской области.

В октябре приступили к реализации проекта и уже через короткое время получили первые результаты: в конце октября вышла первая газета «Пульс школы» в электронно-цифровом формате. Это был удачный ход, теперь о событиях в нашей школе можно узнать из школьной газеты. Благодаря цифровому формату аудитория газеты может быть очень широкой и разнообразной. Мы бережно относимся к существующему наследию нашей школы. Газета «Пульс школы» существует много лет, но ранее она имела стендовый формат и была доступна ограниченному кругу лиц, а теперь газета стала своеобразной трибуной школы. Мы очень надеемся на перспективное развитие нашего начинания.

К декабрю первые результаты работы показали ребята из объединения «Риторика». День Конституции мы провели для школы, используя приобретенные навыки ребят в области публичной речи. Ребята подготовили небольшие выступления на тему «Конституция в России», оформили фото-зону и выступили с коротким сообщением для каждого класса. Дальше больше - интервью к Новому году, акция «Блокадный хлеб» и т.д. Так формируется настоящий будущий актив школы.

Творческое объединение «Сценическое мастерство» порадовало нас новогодним спектаклем, который был исполнен 16 раз (!) – для каждого класса начальной школы отдельно.

Благодаря новшествам в нашей школе нет ощущения, что ситуация с коронавирусом и ограничительными мерами наложили свой отпечаток на школьную жизнь. К счастью, нам удалось организовать активную, интересную и нестандартную творческую жизнь в школе. Настоящим королевским подарком для нас было получение оборудования в рамках национального проекта, которое мы получили фактически в последний день уходившего года. У нас большие планы: мы осваиваем новое оборудование и будем развивать наши начинания на более высоком уровне. Надеемся на поддержку наших учеников, родителей и всех, кто душой болеет за нашу школу.