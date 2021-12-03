ТАЮЩИЙ ЛЕД ОПАСЕН!

Сотрудники конаковского инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС РФ проводят рейды по Волге и Донховке. Они рассказывают рыбакам и всем гражданам об опасности, которую таит в себе тающий лед на водоемах.

Март славен контрастами: вслед за оттепелью может вдарить морозец. Но природу не остановить, и теплых дней становится все больше. В связи с общим потеплением, особенно, когда начинает идти дождь, лед на водоемах, в первую очередь, на Иваньковском водохранилище, становится опасным для любителей зимней рыбалки и прогулок по замерзшей глади рек и озер. ГИМС МЧС напоминает, что выходить на лед при плюсовой температуре и тем более в темное время суток – опасно для жизни.

Для того, чтобы избежать несчастного случая, достаточно выполнять одно простое правило: не ходить по хрупкому льду и не позволять другим это делать, особенно важно объяснить это детям.

Вот и наступила она - долгожданная весна. И хотя ещё холодно, солнце уже светит вовсю, радостно поют птицы. Но, поддавшись вполне понятной эйфории, не стоит забывать об осторожности. Весенний лёд особенно опасен и коварен! Каждую весну люди погибают в ледяной воде.

Лёд тает, становится ненадёжным. Реки, ручьи и озёра наполняются талыми водами. Да, ледяной панцирь, кажется, всё ещё надёжно сковывает водоёмы, но это лишь иллюзия. От просачивающейся талой воды «тело» льда становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. Весенний ледяной покров на реках нельзя использовать для катания и переходов – такой лёд очень тонкий, непрочный и не выдерживает тяжести человека. Во льду образуются воздушные поры, которые при движении трудно заметить.

Скреплённый ночным холодом, утром он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь, превращается в коварную ловушку для детей и взрослых.

Сотрудники конаковского инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС РФ проводят рейды по Волге и Донховке. Они рассказывают рыбакам и всем встречным на водоёме гражданам об опасности, которую таит в себе весенний лед.

В связи с резким потеплением и осадками в виде дождя лед стал еще более опасным для любителей зимней рыбалки и прогулок по замерзшим водоемам. МЧС напоминает, что выходить на лед при плюсовой температуре и тем более в темное время суток – опасно для жизни. Для того, чтобы избежать несчастного случая, достаточно выполнять одно простое правило: не ходить по хрупкому льду и не позволять другим это делать, особенно важно объяснить это детям.

Не выходите на весенний лёд!

Перед вскрытием рек, озер, водоемов лед слабеет, становится рыхлым, опасным для перехода. Особую внимательность необходимо проявлять при выходе на лед в местах зимнего лова рыбы. Выходить на необследованный лед опасно, при необходимости перехода нужно пользоваться палкой-пешней, проверяя прочность льда. Особенно осторожно нужно спускаться с берега - лед может неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, подо льдом может быть воздух. Также лед непрочен около стока вод, в местах произрастания растительности, под сугробами.

Самоспасение провалившегося под лед:

Не поддавайтесь панике;

Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обламываться;

Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду;

Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед;

Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли;

Зовите на помощь;

Удерживая себя на поверхности воды, старайтесь затрачивать на это минимум физических усилий. Одна из причин быстрого понижения температуры тела - перемещение прилежащего к телу подогретого им слоя воды и замена его новым, холодным. Кроме того, при движениях нарушается дополнительная изоляция, создаваемая водой, пропитавшей одежду;

Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой. Известно, что более 50 процентов всех теплопотерь организма, а по некоторым данным, даже 75 процентов приходится на ее долю;

Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке можно, если они находятся на расстоянии, преодоление которого потребует не более 40 мин;

добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, выжать намокшую одежду и снова надеть.

Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски;

сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;

За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное средство;

Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.

УважаемыЕ взрослые!

Поговорите дома с детьми о коварстве весеннего льда. Не разрешайте им играть возле водоёмов. Оторвавшаяся льдина, съехавший с пологого берега снег, холодная вода, быстрое течение грозят ГИБЕЛЬЮ!

Помните, что весной, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.

Школьники!

Не выходите на лед во время весеннего паводка.

Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.

Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь.

Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.

Не подвергайте свою жизнь опасности!