Галина Марогулова: «Студентов-медиков не надо убеждать в необходимости прививки от коронавируса»

Председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения Тверской области, заместитель директора Тверского медицинского колледжа Галина Марогулова сообщила, что многие студенты-старшекурсники колледжа уже привились от коронавирусной инфекции.

«Наши студенты прекрасно знают, что такое COVID-19. Многие из них работали в инфекционных госпиталях, поэтому их не надо убеждать в необходимости прививки. Считаю, что массовая вакцинация необходима. Это единственный способ снизить темпы распространения инфекции, защитить от тяжелых последствий болезни как нашу молодежь, так и старшее поколение», – отметила Галина Марогулова.

Напомним, массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Как отмечал Губернатор Игорь Руденя, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

Всего на данный момент в регионе провакцинированы 56 502 человека – это 84,6% от общего количества вакцины, поступившей в Верхневолжье. За вчерашний день, 10 марта, прививку сделали 1029 человек. В федеральный регистр внесена информация о 52 394 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.

Продолжают работу выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.