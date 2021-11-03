С 2021 года в Армении будут курсировать пассажирские вагоны Тверского вагоностроительного завода

В рамках обновления парка подвижного состава Южно-Кавказской железной дорогой (дочерняя компания ОАО «РЖД», осуществляющая железнодорожные перевозки на территории Армении) заключены контракты на поставку 27 комфортабельных пассажирских вагонов локомотивной тяги производства Тверского вагоностроительного завода. Предполагается, что они будут использованы для организации международного сообщения между Арменией и Грузией.

Новые вагоны, выпускаемые на ТВЗ, являются современной серийной продукцией, в которой размещены сервисная зона с вендинговыми автоматами и кофе-машинами, туалетные комплексы с душем, пурифайерами для питьевой воды.

Купе оборудованы откидными столиками и индивидуальными сейфами. В сложенном виде нижние полки представляют собой аккуратные диваны с подголовниками, верхние полки – почти незаметны. Все места оснащены розетками или разъемами USB. В двухместных купе будут установлены телевизоры.

В рамках заключенных контрактов в мае-июне 2021 года на ЮКЖД поступят 21 купейный и 6 плацкартных вагонов.

Подвижной состав, который будет поставлен в рамках контрактов в Армению, соответствует всем требованиям, предъявляемым к комфортабельности и безопасности пассажирских перевозок, определенным в Техническом регламенте Таможенного союза и может эксплуатироваться на территории всех стран Евразийского экономического союза – России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.

Тверской вагоностроительный завод последовательно наращивает свой экспортный потенциал. 23 февраля в Египет доставлены первые четыре пассажирских вагона, выпущенные при содействии ТВЗ на венгерском предприятии в городе Дунакеси. Это событие Губернатор Тверской области назвал одним из наиболее значимых в промышленном секторе Верхневолжья

«Тверской вагоностроительный завод работает в стабильном режиме, поставляет свою продукцию за границу. Самое крупное событие – это поставка наших вагонов в Северную Африку в Египет. В этом принимал участие консорциум предприятий из нескольких европейских стран», – отметил Игорь Руденя, выступая на Форуме муниципальных образований 4 марта 2021 года.

Всего предполагается поставка в Египет 1300 пассажирских вагонов различных моделей. Проект активно поддерживается Правительством России, Министерством промышленности и торговли, а также профильными ведомствами Египта и Венгрии. Впервые в истории отечественного вагоностроения реализуется контракт по созданию и поставке в дальнее зарубежье пассажирских вагонов для колеи 1435 мм.

Пресс-служба Правительства Тверской области