В Твери состоится первый областной праздник «Баян собирает друзей»

13 марта в Большом концертном зале ДК «Пролетарка» состоится первый областной праздник «Баян собирает друзей», приуроченный ко всероссийскому Дню баяна, аккордеона и гармоники. Праздничный концерт начнется в 15:00.

«Тверская земля всегда славилась талантами. Наш край называют душой России, в том числе за богатейшее культурное наследие. Молодые дарования своим творчеством продолжают культурные традиции Верхневолжья. Каждый школьник и студент должен иметь возможность найти применение своим талантам здесь, на тверской земле», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В концерте примут участие воспитанники музыкальных школ Бежецка, Вышнего Волочка, Кимр, ЗАТО Озерный и Твери, а также оркестр народных инструментов Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского.

Перед гостями творческого вечера выступит лауреат всероссийских и международных фестивалей и конкурсов Виктор Хохлов, который уже 60 лет играет на гармони. Долгие годы он преподавал в Тверском педагогическом училище и в Тверском колледже культуры имени Н.А. Львова. Работал в русском фольклорном центре «Масленица», был руководителем инструментального ансамбля «Коллаж». Виктор Хохлов создал собственный ансамбль народных инструментов «Родные напевы», с которым гастролировал по всей России.

На празднике «Баян собирает друзей» Виктор Хохлов представит произведения вместе с руководителем народного хора «Ельничек», лауреатом Международных музыкальных конкурсов Валерием Кузнецовым. Кроме того, прозвучит попурри из популярных песен, который исполнит народный вокальный ансамбль «Жар-птица» ДК «Пролетарка».

Пресс-служба Правительства Тверской области