В Твери состоится концерт ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

28 марта в 17.00 в Тверском академическом театре драмы состоится концерт легендарного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова «Песни нашей Победы». Это событие, инициатором которого выступил Дом поэзии Андрея Дементьева, должно было произойти в марте 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса концерт был перенесён.

Спустя год ансамбль вновь готов к встрече с тверскими зрителями и, как и планировалось ранее, представит программу «Песни нашей Победы», приуроченную к 75-летию Великой Победы.

Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова является крупнейшим художественным коллективом страны. Его создателем был Александр Васильевич Александров – автор музыки знаменитой песни «Священная война» и гимна Советского Союза. Он начинал свой творческий путь в Твери.

«На протяжении всей истории ансамбль хранит верность уникальным традициям, заложенным его создателем, является олицетворением блистательного отечественного музыкального и хореографического искусства», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Александр Александров получил профессиональное образование в Петербургской и Московской консерваториях. В 1902-1906 годах был регентом соборного храма и преподавателем хорового искусства в Бологое. С 1906 по 1918 годы жил и работал в Твери - создал музыкальную школу, преподавал в учебных заведениях города, являлся регентом архиерейского хора Спасо-Преображенского собора. Считается, что 12-летнее пребывание Александра Александрова в столице Верхневолжья стало временем его полного становления как композитора и хорового дирижёра.

Идея создать ансамбль зародилась именно здесь, в нашем городе. Осуществить её удалось только в 1928 году. Первое выступление ансамбля в Центральном доме Красной Армии состоялось 12 октября 1928 года. Коллектив насчитывал всего 12 человек. Сегодня это мощный, знаменитый на весь мир ансамбль песни и пляски под руководством заслуженного артиста Российской Федерации полковника Геннадия Ксенафонтовича Саченюка. Более 70 стран рукоплескали выступлениям ансамбля Александрова.

Жители и гости Твери на концерте смогут услышать известные композиции советских и российских авторов, такие как «Несокрушимая и легендарная», «Священная война», «Соловьи», «Смуглянка», «Ехал я из Берлина», «Поклонимся великим тем годам», «День Победы»…

Пресс-служба Правительства Тверской области