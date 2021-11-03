12 проектов от Тверской области – в полуфинале всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

12 проектов из Тверской области вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Верхневолжье стало одним из самых активных регионов-участников этого конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Всего от Тверской области было подано 136 заявок в разных номинациях. В полуфинал вышли 12 наиболее успешных проектов. Лучшие из них смогут получить поддержку на реализацию.

В 2020 году Верхневолжье посетило более 1,8 млн туристов, а всего запоследние пять лет количество путешественников, осмотревших Тверскую область, достигло 7,7 млн человек.

«Тверская область ежегодно принимает больше туристов, чем составляет население региона. Важно, чтобы наши жители области видели положительный эффект от развития туризма – и в доходах, и в благоустройстве, и в инфраструктуре», - считает Губернатор Игорь Руденя.

На конкурс участники из Тверской области предлагали авторские туры, событийные мероприятия, инвестиционные,образовательные, информационные, просветительские проекты, а также проекты по модернизации существующей туристской инфраструктуры.

В число полуфиналистов вошли три проекта от Министерства туризма Тверской области. Это межрегиональный туристический маршрут «Государева дорога», который является одним из перспективных направлений развития внутреннего туризма, объединяющий четыре региона по пути из Петербурга в Москву. Именно по этой дороге проезжали кортежи императорской династии Романовых. Сегодня маршрут доступен для организованных и самостоятельных туристов.

Второй проект-полуфиналист - туристско-рекреационный кластер «Селигерия», который объединяет в себе ключевые точки притяжения и доминанты Пеновского муниципального и Осташковского городского округов.

В номинации «Продвижение» в полуфинал вышел также проект в сфере digital – комплексное продвижение туристического портала welcometver.ru в поисковой системе Яндекс. Этот кейс рассказывает об инструментах, позволяющих добиться максимально высоких результатов по конверсии и посещаемости.

Защита проектов в финале состоится в Калужской и Тюменской областях в апреле 2021 года.

В первом сезоне конкурса финалистом от Тверской области стал Евгений Павлов из Твери с проектом «Парк Павлова». Он презентовал в Ростуризме уникальную площадку для испытания внедорожников и кроcсоверов и получил финансовую поддержку. «Парк Павлова» стал востребованной локацией для туристов, которые предпочитают активный отдых.

Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз индустрии гостеприимства.

Пресс-служба Правительства Тверской области