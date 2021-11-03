На региональных дорогах Тверской области проводятся противопаводковые мероприятия

Дорожные службы Тверской области проводят комплекс противопаводковых мероприятий, направленных на обеспечение безопасного и бесперебойного проезда по региональным и межмуниципальным автомобильным дорогам в период весеннего половодья.

Задачи по подготовке к пропуску весеннего половодья в Верхневолжье в 2021 году были обозначены Губернатором Игорем Руденей на заседании регионального Правительства 2 февраля.

«Ежегодно рассматриваем данный вопрос заблаговременно, чтобы в плановом режиме обеспечить подготовку к прохождению паводка и организовать работы по обеспечению безопасности жителей, объектов экономики, коммунальной и дорожной инфраструктуры», – отметил тогда Игорь Руденя.

Одно из поручений Губернатора ответственным ведомствам – обеспечить контроль за состоянием дорожной сети и систем водоотвода, при необходимости оперативно провести работы по их очистке и ремонту.

За содержание автодорог в рамках государственных контрактов отвечают подрядные организации. Для предупреждения различных ситуаций они должны организовать круглосуточное дежурство сотрудников, обеспечить готовность дорожной техники, пополнить запасы инертных материалов (песка и щебня) и оперативно оповещать МЧС, ГИБДД, Дорожный фонд, органы местного самоуправления об изменении паводковой ситуации.

В настоящее время подрядными организациями осуществляется ежедневный мониторинг состояния объектов дорожного хозяйства, подверженных возможному размытию.

Особое внимание уделено районам со сложным, холмистым рельефом. Это Торопецкий, Бельский, Жарковский районы, Андреапольский и Западнодвинский муниципальные округа. Также в зоне повышенного внимания находятся территории вблизи крупных водоемов - Осташковский городской округ, Пеновский и Весьегонский муниципальные округа. Параллельно ведётся контроль за малыми мостами, длиной до 25 метров, которые в случае паводка подвержены наибольшим размывам.

Информация о текущем состоянии автодорог и мостов поступает в круглосуточную диспетчерскую службу Дорфонда. О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения жители могут сообщать по телефонам диспетчерской службы: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

Пресс-служба Правительства Тверской области