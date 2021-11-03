В Тверской области продолжается благотворительная акция «МыВместе»

За январь и февраль 2021 года волонтеры благотворительной акции «МыВместе» передали продуктовые наборы почти 50 жителям региона, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время Фонд Твери отдаёт приоритет одиноко проживающим людям старше 60 лет.

Одной из тех, кому была доставлена помощь, стала одинокая пенсионерка из Твери Нина Викторовна Лебедева. Она инвалид второй группы, а близких родственников, которые могли бы оказать помощь и поддержку, у женщины нет. Продовольственный набор собрали для Нины Викторовны неравнодушные жители областной столицы, которые оставляли продукты в специальных благотворительных боксах одного из гипермаркетов.

Помощь старшему поколению в доставке продуктов и других необходимых вещей была организована в Тверской области в марте прошлого года в рамках Всероссийской акции «МыВместе». 5 марта 2021-го Губернатор Игорь Руденя провел встречу с волонтерами этого объединения.

«Хочу пожелать вам успехов, здоровья и поблагодарить за огромную работу, которую вы проделали в период пандемии. Это оценили все жители Тверской области», - отметил на встрече Игорь Руденя.

За год работы волонтёры акции «МыВместе» оказали помощь тысячам жителей тверского региона. Во время пандемии коронавирусной инфекции они доставляли продукты, лекарства и предметы первой необходимости маломобильным гражданам и пожилым жителям региона, находящимся на самоизоляции.

Всего за время работы регионального штаба волонтерами обработано свыше 50 тыс. заявок, поданных на «горячую линию», предоставлено 40 тыс. продуктовых наборов пожилым людям и более 14 тыс. - многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.

Помогать нуждающимся людям несложно. Координаторы проекта уже объявили о масштабировании своей деятельности и сейчас ищут добровольцев. Узнать необходимую информацию можно по телефону 41-53-07, через электронную почту fond.tveri@mail.ru или обратившись в Фонд Твери по адресу: г. Тверь, улица Ерофеева, дом 5.

Пресс-служба Правительства Тверской области