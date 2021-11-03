Строительная лаборатория Дорожного фонда Тверской области проверит готовность подрядчиков к реализации объектов дорожного нацпроекта

В Тверской области заблаговременно заключены государственные контракты на проведение ремонтных дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При наступлении благоприятных погодных условий дорожники приступят к ремонту.

Наличие строительных материалов, необходимых для реализации объектов, проверит строительная лаборатория Дорожного фонда Тверской области. Кроме того, лаборатория выполнит необходимый комплекс испытаний этих материалов.

Губернатор Игорь Руденя в самом начале масштабной кампании по ремонту дорог региона поставил задачу ключевое внимание уделять качеству работ, чтобы приведенные в порядок трассы долго не требовали повторных ремонтов. По инициативе главы региона Правительством Тверской области утверждены стандарты дорожных работ.

В 2021 году в надлежащее состояние приведут участки региональных автомобильных дорог: Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, Торжок - Осташков, «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино, Осташков - Селижарово - Ржев, Дубна - Кимры - Горицы, Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское.

При этом ремонт автодорог от Осташкова до Ржева через Селижарово и от Твери до села Ильинское Кимрского района завершат уже в текущем году. Благодаря нацпроекту, эти автодороги будут приведены в нормативное состояние на всем протяжении.

В Тверской области дороги ремонтируют участками большой протяженности – от 20 до 55 км. Такую задачу перед отраслью поставил глава региона. Это позволяет быстрее привести в надлежащее состояние ключевые трассы и приступить к работам на других автодорогах, что особенно важно при общей протяженности региональных трасс свыше 15 тыс. км. В частности, в этом году протяженность ремонтируемого участка автодороги Торжок - Осташков составит 28 км, «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино - 23,4 км, Дубна - Кимры - Горицы - 27 км.

Пресс-служба Правительства Тверской области