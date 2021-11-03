Игорь Руденя занял 3-е место в медиарейтинге губернаторов ЦФО за февраль

Губернатор Игорь Руденя стабильно входит в «тройку» лидеров медиарейтинга глав субъектов Центрального федерального округа. По итогам февраля руководитель Верхневолжья вновь занял 3-е место. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Среди наиболее заметных информационных поводов составители рейтинга назвали начало строительства в Тверской области станции «Ржевский мемориал» и планы по организации железнодорожного движения от Москвы до новой станции. Губернатор Игорь Руденя осмотрел место строительства, начатого по поручению Президента России Владимира Путина, и ознакомился с ходом работ.

«Уверен, что эта станция станет очень популярной не только у жителей Тверской области, но и гостей из других регионов. Мы видим большой поток туристов – уже больше полумиллиона человек посетили мемориал, приезжали и иностранные гости. Строительство идет по графику, планируем в мае уже запустить движение», – отметил Игорь Руденя.

Также в феврале СМИ сообщали, что Игорь Руденя провел заседание президиума Правительства Тверской области, на котором было решено включить в перечень системообразующих предприятий регионального значения компанию-оператора «Транспорт Верхневолжья» и компанию-перевозчика «Верхневолжское АТП». В феврале исполнился год с даты внедрения новой модели пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе. Этот опыт рекомендован на федеральном уровне к тиражированию в других субъектах Российской Федерации.

Еще одна тема, на которую обратило внимание большое количество СМИ, – это поручение губернатора Игоря Рудени разработать ипотечную программу для молодых ученых, которая должна стать одним из инструментов привлечения в тверскую науку новых кадров, в том числе из других регионов.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 61 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.