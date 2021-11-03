Рисунки юных художников из Тверской области вошли в онлайн-выставку Музея Победы

Работы юных жителей Тверской области вошли в онлайн-выставку детских рисунков, которую разместил на своем сайте московский Музей Победы. Творческое состязание всероссийского уровня «Мой любимый Музей Победы» было приурочено к 35-летию музея.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, важно, чтобы молодые жители региона активно участвовали в сохранении памяти о событиях военных лет.

«Наша общая задача – вырастить не только грамотное, но и ответственное поколение, которое искренне любит Отечество, гордится его историей и готово принять эстафету у отцов и дедов»», – считает Игорь Руденя.

Школьники Тверской области стали одними из самых активных участников конкурса. Они прислали более 10 рисунков. До 28 марта интернет-пользователи могут проголосовать за понравившиеся работы и поддержать своих земляков. Авторы трех рисунков, набравшие наибольшее количество голосов в каждой возрастной категории, станут лауреатами в номинации «Приз зрительских симпатий» и смогут посетить zoom-экскурсию по уникальной экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа».

Всего же на конкурс было прислано более 700 работ из 63 регионов России. Чаще всего ребята рисовали зал Славы, зал «Лица Победы», экспозицию «Подвиг Народа», фасад музея и Вечный огонь.

Итоги конкурса подведут 30 марта. Победители будут определены в трех возрастных категориях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет. Их рисунки будут использованы для создания полиграфической рекламной продукции.

Поддержать юных жителей Верхневолжья и проголосовать за их рисунки можно по ссылке https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/konkurs-moy-lyubimyy-muzey-pobedy.