Игорь Руденя поздравил со столетием участницу Великой Отечественной войны Лидию Гавриловну Челнокову

10 марта 100 лет отмечает участница Великой Отечественной войны, жительница Торжка Лидия Гавриловна Челнокова. С вековым юбилеем Лидию Гавриловну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ваши доблесть и мужество, преданное Отечеству сердце – это ориентир для современной молодежи, настоящих патриотов России. Подвиг, который совершен поколением победителей, всегда наполняет нас чувством гордости за родную страну. Низкий Вам поклон за мирное небо над Россией», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Лидия Гавриловна родилась на хуторе Просвет Пироговского сельского поселения Торжокского района. В начале войны ее отправили на строительство оборонительных сооружений на станцию Селижарово Калининской области. Тогда же она устроилась на работу в бухгалтерию госпиталя. В 1943 году Лидия Гавриловна пришла в органы уголовно-исполнительной системы, где проработала бухгалтером более 30 лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области