Тверские студенты могут воспользоваться новым приложением, созданным Национальной лигой студенческих клубов

Национальная лига студенческих клубов приглашает тверских студентов к налаживанию взаимодействия через специальное мобильное приложение «НЛСК», объединенное с приложением OnRussia. С его помощью активные студенты могут выполнять задания и получать за это призы.

«Российское студенчество объединяет энергичных, активных и творческих молодых людей. Смелые планы и инициативы нового поколения уже сегодня определяют будущее нашей страны и Тверской области. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назвал в числе ключевых государственных приоритетов создание условий, позволяющих молодым людям проявить себя, играть значимые роли в национальном развитии», – считает Игорь Руденя.

Приложение «НОСК» призвано помогать с разработкой эксклюзивных квестов и квизов, напрямую выстраивать взаимосвязь между студенческими объединениями и командой проекта НЛСК. В приложении загружена

методическая база по созданию студенческих объединений и их дальнейшему развитию.

Скачать приложение можно через GooglePlayhttps://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ngse.nlscили через AppStorehttps://apps.apple.com/tr/app/%D0%BD%D0%BB%D1%81%D0%BA/id1476816803?l=ru.

Национальная лига студенческих клубов реализуется в рамках Федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» и способствует вовлечению молодежи в проектную, событийную студенческую жизнедеятельность.

Пресс-служба Правительства Тверской области