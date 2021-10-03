В Вышнем Волочке откроют центр амбулаторной онкологической помощи

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) будет создан на базе Вышневолоцкой центральной районной больницы. Выделение средств на проведение капитального ремонта для размещения ЦАОП в главном корпусе медучреждения принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

ЦАОП в Вышнем Волочке – это один из сети центров, которые планируются к открытию в Твери и крупных городах Верхневолжья.

Совершенствование работы по профилактике и лечению онкозаболеваний – одна из ключевых задач национального проекта «Здравоохранение». По мнению Губернатора Игоря Рудени, создание центров амбулаторной онкологической помощи в регионе позволит вывести оказание медицинских услуг в Верхневолжье по этому направлению на новый уровень.

На проведение капитального ремонта в помещениях больницы для размещения ЦАОП направят 23,6 млн рублей. В том числе, будут заменены инженерные коммуникации, окна, двери, сантехническое оборудование, выполнены общестроительные и другие виды работ.

Средства на приобретение оборудования для ЦАОП были заложены в областном бюджете ранее. Открыть учреждение планируют в конце текущего года.

Ещё один ЦАОП в этом году создаётся в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева. Здесь будет проводиться диагностика, обследование пациентов, направление в онкодиспансер для специализированной помощи, затем – наблюдение и проведение терапии в условиях дневного стационара. Подготовлены медицинские специалисты. Проводить обследования они будут на современном оборудовании, в том числе запланированы цитологические и гистологические исследования. На следующем этапе планируется развивать сеть таких центров в крупных муниципалитетах - Ржеве, Кимрах, Бежецке, Нелидово.

Также на заседании Бюджетной комиссии выделены средства на проведение ремонтных работ в городской больнице №6 города Твери под установку нового магнитно-резонансного томографа.

Пресс-служба Правительства Тверской области