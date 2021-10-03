Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининском фронт» в 2021 году начнется 17 апреля

10 марта состоялась онлайн пресс-конференция, посвященная началу нового поискового сезона в России. Одной из главных тем стало проведение Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт».

«Деятельность поисковых отрядов помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны. Эта работа будет продолжена до тех пор, пока мы не захороним нашего последнего солдата», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Как сообщили на пресс-конференции, в 2021 году Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» пройдет с 17 по 30 апреля на территории поселка Есинка и деревни Толстиково Ржевского района. Полевой лагерь сможет принять около 500 участников и будет расположен вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату.

«Мы уже получили огромное количество заявок от поисковиков из разных регионов России, из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, стран Прибалтики и Европы. Мы также планируем продолжить цикл экскурсий для школьников на места поиска и в полевой музей. На раскопках они могут вживую увидеть нашу работу, как это сделали 6 тысяч ребят до этого», –рассказал исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк.

На пресс-конференции было объявлено о том, что в текущем году выйдет специальный выпуск всероссийского журнала "Военная археология», посвященный поисковой экспедиции в Ржевском районе.

«Мы будем участвовать не только на территории поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Мы посетим экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе», «Дальневосточный фронт» на Сахалине, «Волховский фронт. Апраксин», а также Ленинградскую область. Всего в 2021 году запланировано более 2 тысяч поисковых экспедиций», – отметил директор всероссийского журнала «Военная археология», член Координационного совета Поискового движения России Антон Торгашев.

На пресс-конференции были подняты темы предстоящих поисковых экспедиций 2021 года, а также работы по установлению судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества.

В прошлом году в Тверской области в ходе экспедиции «Ржев. Калининский фронт» были обнаружены останки 704 красноармейцев, установлено 12 имён. С 2016 года было поднято более 2 тысяч солдат и офицеров, найдено 193 медальона, установлено 107 имен.

Пресс-служба Правительства Тверской области