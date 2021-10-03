Предприниматели Тверской области проводят переговоры о сотрудничестве с рядом арабских компаний на выставке Dubai WoodShow 2021

Тверские предприниматели принимают участие в Международной выставке деревообрабатывающей промышленности Dubai WoodShow 2021. Верхневолжье представляют компании Доминанта, ДИО, Русский Лес, Ржевдорс, Дискавери-Пено, ЭкспоЛес, Тверьинтерлес, Инканто, а также представитель Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя считает – участие тверских производителей в событиях международного уровня способствует продвижению местной продукции на российском и мировом рынках, увеличивает экспортный потенциал региона.

Предприниматели Верхневолжья проведены переговоры с рядом арабских компаний, а также организациями из Индии и Пакистана. Продукция тверских компаний заинтересовала потенциальных покупателей, часть из которых даже планирует посетить Тверскую область с целью продолжения переговоров.

Стенд Тверской области посетил заместитель правителя Дубая, министр финансов и председатель муниципалитета Дубая, шейх Хамдан бин Рашид Аль Мактум. Ему была презентована продукция тверских предприятий. Шейх выразил уверенность в успехе взаимовыгодного сотрудничества с Россией и пожелал всем экспонентам удачи.

Также представители Тверской области в рамках выставки выступили на конференции Session from Russian Wood Experts, где рассказали об особенностях и видах пород дерева в регионе и применении их в различных областях деревообрабатывающей промышленности.

В Верхневолжье последовательно наращивается экспортный потенциал, в том числе в деревообрабатывающей промышленности. В 2020 году Центр поддержки экспорта Тверской области оказал поддержку 317 уникальным субъектам бизнеса региона, с 28 из которых были заключены 43 экспортных контракта на сумму более 2,96 млн долларов.

Пресс-служба Правительства Тверской области