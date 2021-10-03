Развитие инфраструктуры и меры поддержки экономики Верхневолжья в феврале отмечены фондом «Петербургская политика»

Новости о мерах государственной поддержки тверской экономики, а также о развитии производственной инфраструктуры и общественных территорий в Тверской области вошли в мониторинг основных событий социально-политической жизни регионов за февраль. Исследование опубликовано на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

В числе позитивных новостей эксперты фонда отметили 7-е место Твери в рейтинге самых комфортных и доступных городов по версии института территориального планирования «Урбаника».

«Есть разные подходы к развитию городской среды, и сами люди голосуют за то, какую бы территорию они хотели развивать, в каком стиле и с какой функциональностью. Хотел поблагодарить Правительство РФ за возможность развивать это направление, мы дальше будем активно участвовать в проектах по развитию малых городов и исторических центров Тверской области», – отметил губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области разработано 49 проектов для рейтингового голосования по выбору общественных территорий в городах, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды » национального проекта «Жилье и городская среда».

Все они будут размещены на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru, где с 26 апреля по 30 мая состоится онлайн-голосование. Зайти на платформу можно будет через Госуслуги или мобильное приложение. Кроме того, в каждом городе местным жителям будут предложены альтернативные способы голосования за проекты.

Также в мониторинг фонда «Петербургская политика» за февраль вошли поручения губернатора Игоря Рудени в кратчайшие сроки газифицировать сельскохозяйственные предприятия области и разработать региональную ипотечную программу для молодых ученых.

Еще одной важной новостью, отмеченной аналитиками, стало начало выпуска на заводе Hitachi в Твери новой модели экскаваторов, которые ранее приходилось привозить в Россию из Японии

Помимо этого, фонд «Петербургская политика» включил в февральский мониторинг расширение на 30 позиций списка видов деятельности, разрешенных для патентной системы налогообложения в Тверской области. Соответствующий региональный закон был рассмотрен на заседании резидиума областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя, и затем принят Законодательным собранием.