Игорь Руденя поздравил ветеранов и жителей города Белого и Бельского района с Днём освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня, 10 марта, отмечается 78-я годовщина освобождения Белого и Бельского района от немецко-фашистских захватчиков. С этим событием ветеранов и жителей муниципалитета поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ожесточенные бои на бельской земле не позволили врагу реализовать свои стратегические планы. Наступающая Красная Армия получала надежную поддержку со стороны партизанских соединений, наносивших существенный урон технике и живой силе оккупантов. Память о воинах, погибших в боях за Белый, уже несколько десятилетий роднит жителей Верхневолжья и Сибири», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Белый является первым городом Тверской области, которому в 2017 году присвоено региональное звание «Город воинской доблести». Соответствующую инициативу местных ветеранов поддержал Губернатор Игорь Руденя.

«Звание Города воинской доблести, присвоенное Белому – это дань признательности всем поколениям защитников русской земли, совершившим здесь свой ратный подвиг», - убеждён глава региона.

Во время Великой Отечественной войны Белый был оккупирован и практически полностью разрушен, бои за его освобождение продолжались 18 месяцев. На протяжении всего 1942 года через город проходила линия фронта.

Бои под Белым сыграли большую роль в ликвидации Ржевского выступа и победе под Сталинградом. Воины, погибшие в ноябре-декабре 1942 года в ходе наступательной операции «Марс», покоятся в братской могиле у деревни Плоское. 14 августа 1996 года там был открыт Мемориал славы. С тех пор эта дата является межрегиональным Днём памяти воинов-сибиряков.

Всего в районе находится 25 воинских захоронений, в которых покоятся более 30 тысяч советских бойцов.

Пресс-служба Правительства Тверской области