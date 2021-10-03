В Тверском музейно-выставочном центре пройдет серия кулинарных мастер-классов

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14 марта в Тверском городском музейно-выставочном центре состоится серия мастер классов, приуроченных к празднованию масленичной недели. Желающие смогут раскрыть свои кулинарные способности и сделать подарок своим близким.
По мнению Губернатора Игоря Рудени, сохранение и развитие художественных промыслов и ремесел позволяет повысить узнаваемость региональных брендов в России и за рубежом.
Первый мастер-класс для детей «Веснянка» начнется в 11:30 в большом зале музейно-выставочного центра. Ребята смогут своими руками создать небольшую куклу, символизирующую начало веселых народных гуляний.
Затем в 12:00 начнется занятие по росписи пряников. Они готовятся из цельнозерновой муки по старинным русским рецептам. Украшенный своими руками пряник можно подарить близким или подать на праздничный стол.
В 14:00 желающие могут присоединиться к созданию обязательного атрибута для проводов зимы – куклы Масленицы. Она символизирует достаток в семье и является мощным оберегом. Создать красивую авторскую куклу можно создать своими руками на мастер-классе.
Количество мест ограничено. Для посещения занятий необходима предварительная запись. Дополнительную информацию можно получить на сайте Тверского городского музейно-выставочного центра https://mvc-tver.ru/ или по телефону 8-919-066-96-15.
Пресс-служба Правительства Тверской области