В Тверском музейно-выставочном центре пройдет серия кулинарных мастер-классов

14 марта в Тверском городском музейно-выставочном центре состоится серия мастер классов, приуроченных к празднованию масленичной недели. Желающие смогут раскрыть свои кулинарные способности и сделать подарок своим близким.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, сохранение и развитие художественных промыслов и ремесел позволяет повысить узнаваемость региональных брендов в России и за рубежом.

Первый мастер-класс для детей «Веснянка» начнется в 11:30 в большом зале музейно-выставочного центра. Ребята смогут своими руками создать небольшую куклу, символизирующую начало веселых народных гуляний.

Затем в 12:00 начнется занятие по росписи пряников. Они готовятся из цельнозерновой муки по старинным русским рецептам. Украшенный своими руками пряник можно подарить близким или подать на праздничный стол.

В 14:00 желающие могут присоединиться к созданию обязательного атрибута для проводов зимы – куклы Масленицы. Она символизирует достаток в семье и является мощным оберегом. Создать красивую авторскую куклу можно создать своими руками на мастер-классе.

Количество мест ограничено. Для посещения занятий необходима предварительная запись. Дополнительную информацию можно получить на сайте Тверского городского музейно-выставочного центра https://mvc-tver.ru/ или по телефону 8-919-066-96-15.

Пресс-служба Правительства Тверской области