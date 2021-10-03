В Тверской области увеличат финансирование работы санитарной авиации

9 марта Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Один из вопросов касался увеличения финансирования для обеспечения работы в регионе санитарной авиации.

По мнению Игоря Рудени, развитие санавиации позволяет повысить оперативность оказания медицинской помощи в Тверской области, а ключевой задачей для региона является обеспечение бесперебойной работы службы. Губернатором поставлена задача по обустройству новых вертолетных площадок недалеко от центральных районных больниц.

В 2021 году финансирование работы санитарной авиации вертолетом Национальной службы санитарной авиации будет увеличено из областного бюджета на 50,5 млн рублей, в 2022 году – на 52,7 млн рублей, в 2023 году – на 62,5 млн рублей. Всего ежегодно по данному направлению предусмотрено 130 млн рублей –средства федерального и областного бюджетов.

В 2020 году вертолет Национальной службы санитарной авиации совершил 79 вылетов, помощь была оказана 80 жителям Тверской области.

Помимо этого, в Тверской области в санитарной авиации задействованы два вертолета МЧС России.

В общей сложности за 2020 год в Тверской области вертолеты санитарной авиации совершили 205 вылетов в районы, было эвакуировано 211 пациентов, в том числе 23 ребенка. Более половины всех госпитализированных - пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Пресс-служба Правительства Тверской области