Подозреваемым в жестоком обращении с животным и незаконной охоте предъявлено обвинение

В тверском регионе продолжается расследование уголовного дела в отношении трех жителей Тверской и Ярославской областей, которые в феврале этого года совершили поступок, вызвавший широкий общественный резонанс среди жителей всей России. Мужчинам предъявлено обвинение в совершении незаконной охоты и жестоком обращении с животным.

Расследование дела находится на личном контроле Губернатора Игоря Рудени.

«Когда происходят такие акты вандализма над природой, никто не может остаться равнодушным. Это какая-то дикость. Так делать не просто нельзя, так никогда не должно быть в нашей области. Мы считаем себя территорией с высокой культурой организации охоты. Дело получит корректную правовую оценку. И мы это увидим в ближайшее время», - сказал Игорь Руденя во время одного из прямых эфиров на телеканале «Россия 24» Тверь.

По версии следствия, жестокое убийство лосихи произошло вблизи деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области. Трое мужчин не имели разрешения на добычу дикого животного и путевки в охотничьи угодья. Но это их не остановило.

Ранее суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время в Тверской области разрешена охота только на волков, в конце марта откроется охота на бурого медведя.

Охотники обязаны соблюдать правила и определенные требования. Не допускается жестокое обращение с животными, охота на животных, находящихся в бедственном положении или беспомощном состоянии, на переправах через водоемы. Также запрещено использование в охоте механических транспортных средств, летательных аппаратов.

Пресс-служба Правительства Тверской области