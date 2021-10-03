В Тверской области стартовал конкурс видеороликов, посвящённый стихотворению «Я убит подо Ржевом»

В Верхневолжье стартовал областной конкурс видеороликов, посвященный 75-летию стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Принять участие в конкурсе могут молодые люди от 14 до 35 лет.

Стихотворение «Я убит подо Ржевом» было написано Александром Твардовским спустя четыре года после Ржевской битвы. На эти стихи написан цикл хоров, создана песня. Произведение вошло в школьную программу.

«Поколение победителей доказало, что любовь к Отчизне, готовность в трудную минуту встать на защиту своей земли обладают несокрушимой силой. На ржевской земле в 1941-1943 годах развернулась одна из самых затяжных и кровопролитных битв Великой Отечественной войны. Мы благодарны Президенту страны, который внёс неоценимый вклад в восстановление исторической справедливости в отношении Ржевской битвы», - отметил Игорь Руденя на торжественном митинге, посвящённом Дню освобождения Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков 3 марта.

Фрагмент стихотворения «Я убит подо Ржевом» запечатлён на одном из барельефов стелы «Ржев – город воинской славы». Строчки «Мы за Родину пали. Но она - спасена» позолоченными буквами нанесены на мраморную плиту Ржевского мемориала Советскому солдату.

Конкурс, посвящённый дате создания стихотворения, проводится по 31 марта 2021 года. Участники сами определяют жанр и формат видеоролика. Свои работы могут предоставлять как индивидуальные участники, так и творческие группы.

Конкурсный видеоролик публикуется на личной страничке участника или образовательной организации в социальной сети «ВКонтакте» с использованием официальных хэштегов: #Видеоролик_ЯУбитПодоРжевом, #75летСтихТвардовский, #ПатриотКонкурс_КДМ69.

Для участия необходимо заполнить заявку и выслать на электронную почту kom_molodegy@tverreg.ru.

Объявление победителей состоится после 12 апреля 2021 года на молодёжном информационном портале Тверской области и официальном информационном ресурсе Комитета по делам молодежи Тверской области «Смена+» по ссылке https://vk.com/smenaplus_69.

Пресс-служба Правительства Тверской области