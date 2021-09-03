Тверская филармония приглашает взрослых и детей окунуться в мир русской народной песни

14 марта в 12.00 Тверская академическая областная филармония приглашает юных зрителей в «Увлекательное путешествие народной песенки». На сцене выступит Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной и вокальный квартет«Девчата».

Эта концертная программа – образовательный, интерактивный проект для детей. Слушатели совершат интересное путешествие в мир русской народной песни, услышат рассказ о том, как она проходила свой сложный путь становления и развития от детской колыбельной до Симфонической картины «Липа вековая», а также примут участие в исполнении игровых и обрядовых фольклорных песен разных областей России.

Также в этот день в 17.00 на сцене Тверской филармониис концертной программой «Лидии Руслановой посвящается…» выступит лауреат международных конкурсов Ксения Позднева (вокал) и Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной.

Пресс-служба Правительства Тверской области