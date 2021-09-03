Игорь Руденя поздравил со столетием участника Сталинградской битвы Арсения Михайловича Сухопарова

9 марта 100 лет отмечает участник Великой Отечественной войны Арсений Михайлович Сухопаров. Фронтовика по телефону поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Поздравляю Вас со столетним юбилеем. Желаю самого главного – здоровья, хорошего настроения. Для нас Вы являетесь человеком, на которого мы равняемся. Низкий поклон за всё, что Вы сделали», - обратился к ветерану Игорь Руденя.

Арсений Михайлович родился в Калинине. В довоенные годы работал слесарем и электриком на вагонном заводе. Во время Великой Отечественной войны был призван в ряды Советской армии. Служа радистом в составе 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта, координировал переправу через реку во время Сталинградской битвы. Победу встретил в Моравской Остраве(Чехословакия).

После Великой Отечественной войны Арсений Михайлович Сухопаровтрудился электриком на трикотажной фабрике и в Сельэлектро. 30 лет посвятил предприятию Химволокно.

Арсений Михайлович награжден медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». 21 октября 2020 года Губернатор Игорь Руденя вручил Арсению Михайловичу орден Почета. Указ о награждении был подписан Президентом России Владимиром Путиным.Фронтовик принимал участие в торжественном открытии Ржевского мемориала Советскому солдату 30 июня 2020 года.

Многие годы своей жизни ветеран посвятил патриотическому воспитанию молодёжи, проводил уроки мужества в школах Твери. В настоящее время принимает активное участие в различных региональных и городских памятных мероприятиях.

Сегодня в адрес Арсения Михайловича прозвучало много теплых слов, в том числе от подрастающего поколения. Поздравить ветерана с юбилеем во двор его дома пришли юнармейцы. Муниципальный духовой оркестр ДК «Химволокно» исполнил для юбиляра его любимые музыкальные композиции: «Случайный вальс», «Андалузский танец» и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области