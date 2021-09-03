В 67 школах и детских садах Тверской области проведут работы по укреплению материально-технической базыв 2021 году

В Тверской области в 2021 году в рамках региональных программ по укреплению материально-технической базы учреждений образования дополнительно работы проведут в7 школах и 2 детских садах, которые расположены в 6 районах Верхневолжья. Вопрос был рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 9марта провёл Губернатор Игорь Руденя.

Еще в прошлом году глава региона поставил перед Министерством образования Тверской области задачу оперативно провести в 2021-м конкурентные процедуры по региональным программамулучшения материально-технической базы школ и детских садов, чтобы работы были проведены до начала нового учебного года.

«У нас в 2021 году уже есть экономия по некоторым торгам. Эти средства распределяем в первом квартале года. Работы должны быть завершены к 1 августа. Важно, чтобы руководители учреждений, участвующих в программе, ответственно отнеслись к исполнению сроков всех запланированных мероприятий», – отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

Изначально предполагалось провести работы в 58 учреждениях образования, но сэкономленные в ходе торгов средства позволили включить в программы еще 9. Таким образом, в 2021 году дополнительно отремонтируют кровли в Бежецком детском саду №18 и Кесовогорском детском саду №1, приобретут кухонное оборудованиев школы №2 Ржева, №1 и №2 Красного Холма, а также проведут мероприятия по повышению комплексной безопасности в Кашинских школах №3 и №5, Некрасовской и Тургиновской школах Калининского района.

Всего в 2021 годубудет улучшена материально-техническая база 67 школ и детских садов, расположенных в 29 муниципалитетахТверской области.

Программы по улучшению материально-технической базы учреждений образования действуют в регионе с 2017 года. В школах проводят капитальные ремонты зданий, кровель, спортзалов и санузлов, замену окон и кухонного оборудования, повышают комплексную безопасность. В детских садах также капитально ремонтируют кровли, обновляют окна, а также благоустраивают территории учреждений.

За четыре года такие работы проведены в более 320 дошкольных и общеобразовательных организациях Верхневолжья.



Пресс-служба Правительства Тверской области