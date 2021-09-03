Туроператоры Верхневолжья получат финансовую поддержку за привлечение туристов в регион

Туроператоры Тверской области в 2021 году могут получить субсидии из областного бюджета за прирост числа туристов, посетивших регион с ночевкой. Вопрос поддержки представителей туристической индустрии был рассмотрен на заседании Правительства Тверской области, которое 9 марта провёл Губернатор Игорь Руденя.

«В 2021 году общий объем средств на эти цели составляет около одного миллиона рублей. На данный момент средства выплачиваются раз в год, но не исключаю, что мы будет предоставлять такую поддержку по итогам полугодия, туристического сезона или поквартально. Мы заинтересованы в том, чтобы все туристические объекты были максимально загружены», – отметил Игорь Руденя.

Данная мера господдержки туристического сектора предполагает возмещение затрат за одного туриста в размере от 1500 до 4500 тысяч рублей в зависимости от количества дней и ночей, проведенных им в Верхневолжье.

Для получения субсидии туроператорам в программе туристической поездки необходимо предусматривать проживание туристами не менее 1 ночи в гостинице, прошедшей классификацию, зарегистрированной и расположенной в Тверской области, а также обязательное посещение не менее одного объекта туристического показа.

Субсидии будут предоставляться за туристические поездки, совершенные с 1 ноября 2020 года по 1 ноября 2021 года. Заявки на получение поддержки необходимо предоставить в Министерство туризма Тверской области в период с 1 до 15 ноября текущего года.

Пресс-служба Правительства Тверской области