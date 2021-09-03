Более 8600 жителей Тверской области переселено из аварийного жилья за прошедшие пять лет

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Итоги реализации Адресной программы Тверской области по переселению граждан из аварийного жилья в 2020 году рассмотрены 9 марта на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.
Действующая программа запущена в Тверской области в 2019-м. Она продолжает работу по сокращению аварийного жилищного фонда, которая велась с 2016 года.
До 1 сентября 2025 года из домов общей площадью 88,7 тыс. кв. метров, признанных аварийными на 1 января 2017 года, предстоит переселить свыше 5000 человек.
Игорь Руденя обозначил задачи для регионального Министерства строительства и администраций муниципальных образований: обеспечить исполнение программы по переселению жителей Тверской области из аварийного жилья в установленные сроки, контролировать каждый этап реализации, в том числе - соблюдение всех стандартов качества при строительстве домов для переселения.
По итогам реализации первого этапа программы в Тверской области в 2019–2020 годах в благоустроенное жильё переехали 403 человека. Это жители Твери, Ржева, Торжка, Вышневолоцкого и Осташковского городских округов, Конаковского, Торопецкого, Зубцовского и Бельского районов. Всего за период с 2016 года из аварийного жилья в регионе расселено 8 631 человек.
На втором этапе (2020-2021 годы) жилищные условия улучшат еще 538 человек, расселяемая площадь составит 8824 кв. метра.
«Программа очень значимая для территорий. Раньше мы переселяли и во вторичный жилой фонд. Сейчас по инициативе Губернатора мы переселяем только в новое жильё, которое соответствует установленным критериям», - отметила Наталья Рощина, глава Вышневолоцкого городского округа.
Общий объём финансирования программы с 2019 по 2025 годы составляет 3,9 млрд рублей.
Пресс-служба Правительства Тверской области