Жители Тверской области смогут в онлайн-формате задать вопросы представителям фонда «Сколково» и пройти обучение по развитию бизнеса

17 марта в Твери пройдёт всероссийский стартап-тур - масштабное событие в сфере технологического предпринимательства. Жители Тверской области могут бесплатно принять участие в онлайн-дискуссиях, получить доступ к образовательным программам фонда «Сколково», в режиме онлайн ознакомиться с выставкой технологических проектов.

«Мы стремимся создать все условия, чтобы бизнес в Тверской области мог развиваться. Приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, чтобы люди могли заниматься тем, что им нравится», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Стартап-тур проводится инновационным центром «Сколково» с 2011 года. Впервые мероприятие пройдёт в онлайн-формате. Всего в этом году стартап-тур принимают 9 городов. В Твери мероприятие будет проводиться впервые. Партнёром в организации события стал центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

«Мы не только даём возможность предпринимателям получить разбор своих стартапов от лучших экспертов страны, но и привлекаем внимание к этой теме. Надеемся, что после проведения конкурса в регионе будет создаваться ещё больше инновационных проектов, важных для всей страны» - отметил Михаил Окороков, координатор проекта «Мой бизнес» Тверской области.

Уже сейчас первичный отбор прошли более 50 проектов технологических стартапов. Среди них - новые экономичные разработки в сфере строительных материалов, стоматологии, приложение для оценки уровня боли и подбора наиболее эффективных лекарств и другие.

Для участия в стартап-туре не обязательно иметь бизнес-идею. Можно зарегистрироваться в качестве представителя СМИ, инвестора или просто зрителя. Регистрация даёт возможность бесплатно принять участие во всех мероприятиях проекта: это онлайн-выставка технологических проектов, менторская сессия с разборами стартапов, панельная дискуссия «Технологические тренды. Стартапы как драйвер инновационного развития корпораций».

Также участники смогут в прямом эфире задать вопросы экспертам и представителям фонда «Сколково», получить доступ к образовательной онлайн-программе «Сколково» Mini MBA, где известные бизнесмены и эксперты рассказывают об анализе рынка, привлечении финансов в стартап, дают мастер-класс по искусству питч-презентации. Полная программа Startup Tour и регистрация - на сайте startup-tour.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области