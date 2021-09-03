Тверь вошла в топ-10 городов по комфортности и доступности жизни

Столица Верхневолжья заняла 7 место в рейтинге самых комфортных и доступных для жизни городов России, который составлен институтом территориального планирования «Урбаника». Из максимальных 100 баллов Тверь набрала 67,13. Специалисты оценивали качество и стоимость жизни, а критериями стали благоустройство, обеспеченность жильём, развитие транспортной инфраструктуры, качество, покупательская способность населения и прочее.

Создание комфортной городской среды в Тверской области 4 марта стало одной из тем прямого эфира на телеканале ««Россия 24 - Тверь» с участием Губернатора Игоря Рудени.

«Есть разные подходы к развитию городской среды, и сами люди голосуют за то, какую бы территорию они хотели развивать, в каком стиле и с какой функциональностью. Хотел поблагодарить Правительство РФ за возможность развивать это направление, мы дальше будет активно участвовать в проектах по развитию малых городов и исторических центров Тверской области», – сказал глава региона.

Лучшие практики по вовлечению жителей в решение вопросов благоустройства будут обсуждаться на всероссийском форуме «Умный город», который пройдет в Белгороде 15-16 апреля и соберет порядка 400 участников со всей страны. Регистрация уже стартовала на сайте https://smartforum.gorodsreda.ru/ .

На повестке форума — вопросы развития и цифровой трансформации городов, разработки сервисов, внедрения искусственного интеллекта, работа с большими данными, участие жителей в городском управлении и другие темы, влияющие на уровень цифровизации города, развитие и благоустройство.

Одним из ключевых событий форума станет запуск нового сервиса для улучшения коммуникаций между городами и их жителями - общероссийской платформы по голосованию за объекты благоустройства, которая реализуется на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и ведомственной программы Минстроя России «Умный город».

В Тверской области разработано 49 проектов для рейтингового голосования по выбору общественных территорий в городах, которые будут благоустроены в 2022 году.

Все они будут размещены на платформе za.gorodsreda.ru, где будет организованно голосование, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая. Зайти на платформу можно будет через Госуслуги или мобильное приложение. Кроме того, в каждом городе местным жителям будут предложены альтернативные способы голосования за проекты.

Всего с 2017 по 2020 год в Тверской области по программе формирования комфортной городской среды было благоустроено 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков. За прошлый год работы выполнены на 113 объектах – это парки и скверы, площади, придомовые территории.

Пресс-служба Правительства Тверской области