В Тверском императорском дворце продолжает работу выставка, посвященная творчеству театрального художника Льва Бакста

Тверской императорский дворец приглашается жителей и гостей областной столицы посетить выставку, приуроченную к 155-летию со дня рождения одного из выдающихся мастеров Серебряного века, театрального художника Льва Бакста. Его работы представлены в рамках выставки «Одевайтесь, как цветок!» из цикла «Книжные сокровища Тверской областной картинной галереи».

В экспозиции можно увидеть хромолитографированные открытки, изданные Общиной святой Евгении в 1904 году, с эскизами костюмов кукол. Открытки дополнены авторским конвертом и вкладышем с описанием, в которых в полной мере выразился талант Бакста-иллюстратора. Он создал циклы иллюстраций к произведениям Антона Чехова, Николая Гоголя, Константина Бальмонта, Сергея Городецкого, Михаила Волошина, Александра Блока и других.

Особого внимания заслуживают портреты.Гости выставки смогут увидеть открытки-портреты друзей мастера Вальтера Нувеля, Константина Сомова, Сергея Дягилева.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 34-31-56 или 34-62-43. Посетить выставку можно по адресу ул. Советская, дом 3.

Пресс-служба Правительства Тверской области