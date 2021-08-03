В Тверском императорском дворце продолжает работу выставка, посвященная творчеству театрального художника Льва Бакста

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Тверской императорский дворец приглашается жителей и гостей областной столицы посетить выставку, приуроченную к 155-летию со дня рождения одного из выдающихся мастеров Серебряного века, театрального художника Льва Бакста. Его работы представлены в рамках выставки «Одевайтесь, как цветок!» из цикла «Книжные сокровища Тверской областной картинной галереи».
В экспозиции можно увидеть хромолитографированные открытки, изданные Общиной святой Евгении в 1904 году, с эскизами костюмов кукол. Открытки дополнены авторским конвертом и вкладышем с описанием, в которых в полной мере выразился талант Бакста-иллюстратора. Он создал циклы иллюстраций к произведениям Антона Чехова, Николая Гоголя, Константина Бальмонта, Сергея Городецкого, Михаила Волошина, Александра Блока и других.
Особого внимания заслуживают портреты.Гости выставки смогут увидеть открытки-портреты друзей мастера Вальтера Нувеля, Константина Сомова, Сергея Дягилева.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 34-31-56 или 34-62-43. Посетить выставку можно по адресу ул. Советская, дом 3.
Пресс-служба Правительства Тверской области