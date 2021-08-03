Губернатор Игорь Руденя поздравил жительниц Тверской области с Международным женским днём

8 марта отмечается Международный женский день. С праздником представительниц прекрасного пола, жительниц Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Этот первый весенний праздник наполняет наши сердца теплотой и благодарностью к нашим мамам, бабушкам, женам, дочерям, сестрам и коллегам. С первых дней рождения мы чувствуем вашу сердечную заботу и доброту. Через личный пример мам и бабушек учимся трудолюбию и отзывчивости, любви к Родине и своей семье, бережному отношению к близким. Спасибо вам за сохранение нравственных устоев нашего народа, за способность ярко проявлять себя в работе и при этом быть хранительницами семейного очага!», - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: благодаря женщинам, в традициях Верхневолжья – большие и крепкие семьи, стремление любое дело делать с душой, с любовью к людям и нашему краю.

Как отметил Игорь Руденя, женщины занимают особое место в истории России и Тверской области.

В преддверии Международного женского дня, 5 марта, Губернатор вручил государственные и региональные награды 27 жительницам Верхневолжья.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена ведущий инженер отдела территориального дорожного фонда Тверской области Галина Хапова, почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» удостоена председатель колхоза «Сознательный» Зубцовского района Надежда Лутенко, почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей неврологическим отделением № 2 Галине Лапиной, почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» - старшему научному сотруднику исторического отдела Тверского государственного объединенного музея Валентине Глафировой. Благодарность Президента РФ объявлена председателю Тверской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ларисе Щербаковой.

Отмечен родительский труд многодетной матери Марины Бобровой.

Среди награждённых - медицинские сотрудники, представительницы сфер культуры, науки и образования, средств массовой информации, промышленности, муниципальной службы, сельского хозяйства, социальной защиты населения, спорта, сотрудницы МЧС и МВД.

Пресс-служба Правительства Тверской области