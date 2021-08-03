В Тверской филармонии пройдёт концерт из цикла «Диалоги королей»

12 марта Тверская областная филармония приглашает жителей и гостей столицы Верхневолжья на концерт из цикла «Диалоги королей».

Два короля инструментов – орган и фортепиано - встретятся на одной сцене и подарят слушателям программу из произведений Моцарта, И.С. Баха, Г. Форе, Э. Грига, Ж. Оффенбаха и других величайших композиторов.

«Тверская филармония является одной из лучших в России, реализует яркие культурные, просветительские и благотворительные проекты. На ее сцене выступают всемирно известные артисты, а коллективы учреждения всегда рады видеть на концертных площадках многих стран», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов Анастасия Быкова (орган) и Ольга Орлова (фортепиано). Начало концерта в 18.30.

Пресс-служба Правительства Тверской области