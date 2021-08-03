8 марта – Международный женский день

Дорогие женщины!

От имени всех мужчин Тверской области поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот первый весенний праздник наполняет наши сердца теплотой и благодарностью к нашим мамам, бабушкам, женам, дочерям, сестрам и коллегам.

Женщины всегда занимают особое место в нашей жизни, в истории России и нашего родного Верхневолжья.

С первых дней рождения мы чувствуем вашу сердечную заботу и доброту. Через личный пример мам и бабушек учимся трудолюбию и отзывчивости, любви к Родине и своей семье, бережному отношению к близким.

Благодаря нашим женщинам, в традициях Верхневолжья – большие и крепкие семьи, стремление любое дело делать с душой, с любовью к людям и нашему краю.

Спасибо вам за сохранение нравственных устоев нашего народа, за способность ярко проявлять себя в работе и при этом быть хранительницами семейного очага!

Пусть родные и близкие всегда дарят вам радость! Желаю вам улыбок, здоровья и благополучия!

С праздником, дорогие наши женщины! Будьте любимы и счастливы!

Губернатор

Тверской области И.М. Руденя