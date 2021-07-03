По поручению Губернатора Игоря Рудени двум многодетным семьям, чьи дома пострадали от пожаров, оказывается необходимая помощь

В выходные дни в Тверской области произошло два пожара, в результате которых огнем были уничтожены дома, где проживали многодетные семьи – Громовых (село Медное Калининского района) и Загрядских (Западнодвинский муниципальный округ). Члены семей в пожарах не пострадали. О каждом из происшествий было доложено Губернатору Игорю Рудене. Глава региона взял ситуацию на личный контроль, по его поручению службами социальной защиты и поддержки многодетных семей оказывается вся необходимая помощь семьям, чье имущество пострадало от огня.

В семьях Громовых и Загрядских воспитывается по трое детей. Сейчас все они размещены у родственников, в предоставлении временного жилья не нуждаются.

Дом, где проживала семья Громовых, был оборудован пожарными извещателями, оборудование было исправным. Сейчас Громовы проживают в доме родственницы, здесь планируют жить и дальше. В ближайшее время предполагается оборудовать это жилье пожарными извещателями.

Семья Загрядских приехала в Западнодвинский муниципальный округ из Торопца, жилье было предоставлено главе семьи работодателем. В Торопце у Загрядских есть собственный дом.

Пресс-служба Правительства Тверской области