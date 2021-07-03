Тверской императорский дворец приглашает жителей и гостей Верхневолжья на выставку художественного фаянса «Земля и люди»

В Тверском императорском дворце открыта выставка произведений одного из наиболее известных мастеров декоративно-прикладного искусства второй половины ХХ века Николая Коковихина, жизнь и творчество которого были тесно связаны с Конаковским фаянсовым заводом.

Профессиональный путь мастера начался на фарфоровом заводе в Ташкенте, затем он работал на Вышневолоцком стекольном заводе «Красный май», в 1961 году вошел в художественную лабораторию при Конаковском фаянсовом заводе, где в течение нескольких лет занимал должность главного художника.

Николай Коковихин был участником крупных отечественных и зарубежных выставок, конкурсов, европейских симпозиумов. Его творчество отмечено многочисленными дипломами и наградами. Главной темой творчества художника были люди в их повседневной жизни с ее заботами, минутами отдыха и размышлениями. Многие его работы – это картины с многофигурной живописной композицией, выполненной в подглазурной росписи. Формы и декор произведений подчеркнуты богатыми колористическими разработками.

В экспозиции представлены сервизы, вазы, блюда, композиции из фаянса. Впервые экспонируется автопортрет художника, который помимо керамики занимался живописью.

Выставка открыта по адресу г. Тверь, ул. Советская, д. 3 (Тверской императорский дворец). Справки по телефону (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области