В «Новоторжском кремле» в Тверской области пройдут масленичные гуляния

14 марта Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке приглашает на IX Масленичный фестиваль «Блин с припёком». Гостей познакомят с масленичными обрядами и забавами. И, конечно, угостят блинами с чаем из самовара.

В 12:00 в экспозиционно-интерактивном комплексе «Новоторжский кремль» участников фестиваля встретят Блинный Дед и Сударыня Масленица. Для маленьких гостей подготовлены игры и сладкие призы от веселых Скоморошин.

Посоревноваться в силе, ловкости и меткости все желающие смогут на Припёке «Удалецкий». А на Припёке «Предсказательный» участников ждет колесо фортуны, которое предскажет будущее.

Отчеканить монету на счастье можно будет на Припёке «Кузнечный». Также запланирована «Битва Припёков» и впервые на фестивале – женская стенка.

Кульминацией праздника станут старинная Масленичная забава – взятие снежного городка, общий хоровод и традиционная церемония сжигания чучела.

Гостей ждут по адресу: г. Торжок, ул. Старицкая, д.1. Справки по телефону: +7-919-061-18-49.

Пресс-служба Правительства Тверской области