Российский артист Дмитрий Муляр посвятил стихотворение годовщине освобождения ржевского края от оккупантов

Известный российский артист театра и кино Дмитрий Муляр в честь 78-летия освобождения Ржева и Ржевского района от оккупантов записал видео, на котором читает стихотворение Дмитрия Дарина «Ржев». Посмотреть его можно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=wBY19UKuES8&t=2s&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%9D

Годовщину освобождения ржевского края от немецко-фашистских захватчиков отметили в Тверской области 3 марта. Участником торжеств вместе с ветеранами Великой Отечественной войны стал Губернатор Игорь Руденя. В 2021 году знаковую дату отметили у Ржевского мемориала Советскому солдату.

«Здесь, на ржевской земле, на защиту нашей Родины в едином строю встали люди из разных республик Советского Союза, – сказал Игорь Руденя, выступая на митинге у мемориала. – В ожесточенных боях подо Ржевом наши солдаты остановили врага, рвущегося к столице, сковали его силы и помогли победе в Сталинградской битве. Приблизили прорыв блокады Ленинграда и освобождение республик Советского Союза от захватчиков. Сегодня к Ржевскому мемориалу приезжают сотни, тысячи людей, чтобы поклониться подвигу героев».

Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным. В основу идеи центральной фигуры монумента легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших подо Ржевом защитников Отечества.

Ржевский мемориал создан Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. После открытия мемориальный комплекс перешел в ведение Музея Победы, став его филиалом.

3 марта Губернатор Игорь Руденя также посетил Покровскую старообрядческую церковь в Ржеве, где произошло чудесное спасение мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Память защитников города участники торжеств почтили у стелы «Ржев-город воинской славы» и у Обелиска героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Памятные мероприятия прошли и на «Мемориальном комплексе Сишка» у деревни Кокошкино Ржевского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области