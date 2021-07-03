Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 марта 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 134 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 32 278 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 179 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 54 600 жителей региона, за последние сутки – 309 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 601 675, в том числе за последние сутки их проведено 1256.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 34 686 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1754 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

654 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 11 042

Конаковский район 2412

Вышневолоцкий городской округ 1948

Ржев 1908

Торжок 1524

Кимры 1436

Калининский район 1437

Бологовский район 938

Лихославльский район 767

Бежецкий район 744

Нелидовский городской округ 735

Осташковский городской округ 740

Старицкий район 690

Кашинский городской округ 668

Торопецкий район 677

Калязинский район 644

Весьегонский муниципальный округ 565

Максатихинский район 559

Андреапольский муниципальный округ 492

Торжокский район 445

Кувшиновский район 396

Зубцовский район 347

Спировский район 339

Западнодвинский муниципальный округ 339

Оленинский муниципальный округ 322

Рамешковский район 302

Ржевский район 273

Селижаровский муниципальный округ 258

Кимрский район 222

ЗАТО Озёрный 218

Фировский район 193

Краснохолмский муниципальный округ 169

Бельский район 153

Лесной муниципальный округ 147

Кесовогорский район 139

Сонковский район 132

Жарковский район 98

Пеновский муниципальный округ 91

Молоковский район 80

Сандовский муниципальный округ 71

Удомельский городской округ 26

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области