Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 марта 2021 г.

posted by Максим Малахов on вс, 03/07/2021 - 12:22

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 134 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 32 278 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 179 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 54 600 жителей региона, за последние сутки – 309 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 601 675, в том числе за последние сутки их проведено 1256.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 34 686 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1754 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

654 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 11 042

 

Конаковский район 2412

 

Вышневолоцкий городской округ 1948

 

Ржев 1908

 

Торжок 1524

 

Кимры 1436

 

Калининский район 1437

 

Бологовский район 938

 

Лихославльский район 767

 

Бежецкий район 744

 

Нелидовский городской округ 735

 

Осташковский городской округ 740

 

Старицкий район 690

 

Кашинский городской округ 668

 

Торопецкий район 677

 

Калязинский район 644

 

Весьегонский муниципальный округ 565

 

Максатихинский район 559

 

Андреапольский муниципальный округ 492

 

Торжокский район 445

 

Кувшиновский район 396

 

Зубцовский район 347

 

Спировский район 339

 

Западнодвинский муниципальный округ 339

 

Оленинский муниципальный округ 322

 

Рамешковский район 302

 

Ржевский район 273

 

Селижаровский муниципальный округ 258

 

Кимрский район 222

 

ЗАТО Озёрный 218

 

Фировский район 193

 

Краснохолмский муниципальный округ 169

 

Бельский район 153

 

Лесной муниципальный округ 147

 

Кесовогорский район 139

 

Сонковский район 132

 

Жарковский район 98

 

Пеновский муниципальный округ 91

 

Молоковский район 80

 

Сандовский муниципальный округ 71

 

Удомельский городской округ 26

 

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области