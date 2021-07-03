Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 марта 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 134 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 32 278 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 179 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 54 600 жителей региона, за последние сутки – 309 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 601 675, в том числе за последние сутки их проведено 1256.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 34 686 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1754 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
654 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 11 042
Конаковский район 2412
Вышневолоцкий городской округ 1948
Ржев 1908
Торжок 1524
Кимры 1436
Калининский район 1437
Бологовский район 938
Лихославльский район 767
Бежецкий район 744
Нелидовский городской округ 735
Осташковский городской округ 740
Старицкий район 690
Кашинский городской округ 668
Торопецкий район 677
Калязинский район 644
Весьегонский муниципальный округ 565
Максатихинский район 559
Андреапольский муниципальный округ 492
Торжокский район 445
Кувшиновский район 396
Зубцовский район 347
Спировский район 339
Западнодвинский муниципальный округ 339
Оленинский муниципальный округ 322
Рамешковский район 302
Ржевский район 273
Селижаровский муниципальный округ 258
Кимрский район 222
ЗАТО Озёрный 218
Фировский район 193
Краснохолмский муниципальный округ 169
Бельский район 153
Лесной муниципальный округ 147
Кесовогорский район 139
Сонковский район 132
Жарковский район 98
Пеновский муниципальный округ 91
Молоковский район 80
Сандовский муниципальный округ 71
Удомельский городской округ 26
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области