В Тверской области продолжают работать выездные прививочные бригады

В Тверской области продолжается массовая вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. Всего на данный момент прививку сделали 54 600 человек – это 81,7% от общего количества вакцины, поступившей в Верхневолжье. За вчерашний день, 6 марта, вакцинировались 309 человек. В федеральный регистр внесена информация о 50 165 вакцинированных гражданах.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Как отмечал Губернатор Игорь Руденя, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также работают выездные бригады медиков. В Сандовском муниципальном округе уже прошел второй этап вакцинации от коронавируса. Выездная прививочная бригада Бежецкой ЦРБ работала на базе районной центральной больницы в Сандово.

Так же, как и первый, второй этап прошел с соблюдением всех норм и правил. Каждый человек перед повторной прививкой проходил осмотр врача.

«Считаю, что вакцинация – надежное оружие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Я, как человек, работающий с людьми, должен заботиться об их безопасности так же, как и о своей и своей семьи. Сделал прививку без каких-либо последствий для здоровья», – поделился местный предприниматель Сергей Беляков.

Проводится вакцинация и среди представителей старшего поколения. Партия вакцины поступила в Топалковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Выездная бригада медиков провела повторную вакцинацию работников учреждения, также привились проживающие здесь пожилые люди.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

По словам специалистов, в первую очередь вакцинироваться должны те, кто подвержен наибольшему риску заражения: работники медицинских, образовательных и социальных организаций. Кроме того, прививка необходима людям с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом.

Пресс-служба Правительства Тверской области