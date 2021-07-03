Талантливых ребят из многодетных семей Тверской области приглашают на кастинг проекта «Ты супер!»

Телекомпания НТВ объявила о старте кастинга на участие в международном проекте «Ты супер!». В этом сезоне к участию дополнительно приглашают ребят из семей, где воспитывается семеро и более детей.

До этого участниками проекта были талантливые ребята в возрасте от 7 до 18 лет, обладающие незаурядными вокальными данными и проживающие в детских домах, в приемных и опекунских семьях, а также воспитанники школ-интернатов. Теперь возможности проявить себя на конкурсе предоставлены и ребятам из многодетных семей.

Как отмечают организаторы, участие в конкурсе дает юным талантам шанс заявить о себе, возможность поработать с лучшими педагогами страны, познакомиться со своими кумирами. По итогам прошедшего сезона многие участники проекта определились с профессией, поступили или готовятся к поступлению в музучилище, а также принимают участие в интересных проектах страны.

Конкурс пройдет в два этапа и будет состоять из заочного отборочного тура и очного – в Москве. Прием заявок продлится до 30 апреля 2021 года. Результаты удаленного отборочного тура будут известны в мае. Все, кто пройдет кастинг, будут приглашены организаторами лично по телефону.

О том, как стать участником проекта, можно узнать по ссылке https://vk.com/tverreg_family?w=wall-196734317_12116

В Тверской области особое внимание уделяется поддержке многодетных семей. По инициативе Губернатора Игоря Рудени значительно расширен пакет мер в демографии.

Так, с 2020 года для многодетных родителей введены субсидии на приобретение транспортного средства, освобождение от уплаты транспортного налога. Учеников 1-5-х классов, которые воспитываются в многодетных семьях, обеспечивают школьной формой.

За особые заслуги в воспитании детей в Тверской области для многодетных родителей учреждены почетные знаки «Слава Матери» и «Слава Отца».

За прошедший год в Тверской области более чем на 1000 увеличилось количество больших семей. Сейчас в регионе 13 281 многодетная семья, в которых воспитывается 43 865 детей. Год назад в регионе насчитывалось 12 237 семей с 40 376 детьми.

Пресс-служба Правительства Тверской области