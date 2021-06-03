Команда ООО «Верхневолжское АТП» заняла третье место в чемпионате Тверской области по мини-футболу

В Тверской области завершился региональный чемпионат по мини-футболу. Третье место заняла команда компании ООО «Верхневолжское АТП», а капитан команды Евгений Столбов признан лучшим игроком чемпионата.

Компания «Верхневолжское АТП» организовала свою футбольную команду в конце сентября 2020 года. Ее участники проводят тренировки еженедельно по субботам. Первый матч команды в рамках кубка Твери по мини-футболу состоялся 10 декабря 2020 года. Тогда ООО «Верхневолжское АТП» одержало верх над командой из Торжка со счетом 5:2.

Сотрудники компании в 2020-м также приняли участие в благотворительном забеге массового полумарафона «Забег. РФ». Всего в нем участвовали 13 водителей общественного транспорта. Двое представителей АТП заняли 1 и 2 место в благотворительном забеге на 1520 метров.

Напомним, 3 февраля 2021 года исполнился год с момента запуска первых синих автобусов с логотипом «Транспорт Верхневолжья» по Твери и Калининскому району. Сегодня ежедневно по расписанию выходит на линию 471 современный автобус. Создано 1500 рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области