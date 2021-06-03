В Твери расскажут о древнейших памятниках иконописи Верхневолжья

7 марта Тверская областная картинная галерея приглашает на лекцию «Слово о древней тверской иконописи». Встреча будет посвящена древнейшим памятникам из собрания областной картинной галереи и произведениям, созданным в Твери, но ныне хранящимся в Государственном Русском музее, Третьяковской галерее, Киевском музее русского искусства, Центральном музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва в Москве.

Лектором выступит Наталья Майорова – искусствовед, хранитель фонда произведений древнерусского искусства Тверской областной картинной галереи. Эксперт расскажет о судьбе самых значимых памятников тверской иконописи, в том числе возвращенных благодаря реставрации.

Изучение искусства Древней Твери затрудняет плохая сохранность памятников, их разрозненный случайный характер. Татарское разорение, феодальные войны и жестокие пожары уничтожили большую часть тверских древностей. Сохранившиеся памятники демонстрируют индивидуальность и оригинальность тверской иконописи.

В 30-е годы известный знаток древнерусской живописи Надежда Мнева, определяя Тверскую школу, отметила характерные черты икон: внутреннюю напряженность, экспрессивность образов.

Лекция пройдет в Тверском императорском дворце. Запись ведется по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области