Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Антонину Фёдоровну Новикову

6 марта 100 лет отмечает ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Антонина Фёдоровна Новикова. С вековым юбилеем жительницу Твери поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваше преданное Отечеству сердце – это немеркнущий ориентир для современной молодежи, настоящих патриотов России. Подвиг на фронте и в тылу, который совершили Вы и Ваши товарищи, все поколение победителей, всегда наполняет нас чувством гордости за родную страну. Низкий Вам поклон за мирное небо над Россией», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Антонина Фёдоровна родилась в городе Ржеве. Её трудовой путь связан с образованием детей. В 1940-1941 годах работала учителем русского языка в Петровской семилетней школе Калининского района, в 1942-ом обучала детей в Горютинской школе. В послевоенное время Антонина Фёдоровна работала в женской средней школе №12, средней школе №16, начальной школе №1, мужской школе №4 города Калинина.



Пресс-служба Правительства Тверской области