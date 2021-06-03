Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 марта 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 134 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 32 099 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 181 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 54 291 жителей региона, за последние сутки – 671 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 600 419, в том числе за последние сутки их проведено 2574.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 34 552 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1802 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
651 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 11 023
Конаковский район 2398
Вышневолоцкий городской округ 1942
Ржев 1899
Торжок 1519
Кимры 1435
Калининский район 1433
Бологовский район 938
Лихославльский район 767
Бежецкий район 744
Нелидовский городской округ 734
Осташковский городской округ 740
Старицкий район 685
Кашинский городской округ 664
Торопецкий район 659
Калязинский район 643
Весьегонский муниципальный округ 549
Максатихинский район 557
Андреапольский муниципальный округ 492
Торжокский район 444
Кувшиновский район 396
Зубцовский район 343
Спировский район 338
Западнодвинский муниципальный округ 339
Оленинский муниципальный округ 320
Рамешковский район 298
Ржевский район 272
Селижаровский муниципальный округ 257
Кимрский район 222
ЗАТО Озёрный 217
Фировский район 193
Краснохолмский муниципальный округ 165
Бельский район 153
Лесной муниципальный округ 147
Кесовогорский район 137
Сонковский район 124
Жарковский район 98
Пеновский муниципальный округ 91
Молоковский район 80
Сандовский муниципальный округ 71
Удомельский городской округ 26
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области