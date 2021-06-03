Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 марта 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 134 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 32 099 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 181 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 54 291 жителей региона, за последние сутки – 671 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 600 419, в том числе за последние сутки их проведено 2574.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 34 552 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1802 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

651 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 11 023

Конаковский район 2398

Вышневолоцкий городской округ 1942

Ржев 1899

Торжок 1519

Кимры 1435

Калининский район 1433

Бологовский район 938

Лихославльский район 767

Бежецкий район 744

Нелидовский городской округ 734

Осташковский городской округ 740

Старицкий район 685

Кашинский городской округ 664

Торопецкий район 659

Калязинский район 643

Весьегонский муниципальный округ 549

Максатихинский район 557

Андреапольский муниципальный округ 492

Торжокский район 444

Кувшиновский район 396

Зубцовский район 343

Спировский район 338

Западнодвинский муниципальный округ 339

Оленинский муниципальный округ 320

Рамешковский район 298

Ржевский район 272

Селижаровский муниципальный округ 257

Кимрский район 222

ЗАТО Озёрный 217

Фировский район 193

Краснохолмский муниципальный округ 165

Бельский район 153

Лесной муниципальный округ 147

Кесовогорский район 137

Сонковский район 124

Жарковский район 98

Пеновский муниципальный округ 91

Молоковский район 80

Сандовский муниципальный округ 71

Удомельский городской округ 26

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области