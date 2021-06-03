В Твери покажут спектакль о белорусских партизанах

6 марта в 17.00 в Тверском областном Доме народного творчества зрителей ждут на спектакль «Пойти и не вернуться», который поставлен по повести знаменитого писателя Василя Быкова.

Произведение посвящёно героической борьбе белорусских партизан с немецко-фашистскими оккупантами. Спектакль представит народный театр «на Миллионной…».

Сохранение памяти о войне – важнейшее направление работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные мероприятия являются эффективными формами патриотического воспитания молодежи, стимулируют её интерес к истории.

«Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает глава региона.

Действие спектакля происходит в декабре 1942 года, события разворачиваются в глубинке Белоруссии. Юной разведчице небольшого партизанского отряда Зосе Норейко поручено опасное задание — связаться с нужными людьми в контролируемых немцами деревнях. Неожиданно по дороге к Зосе присоединяется партизан из её отряда Антон Голубин. В спектакле раскрыта глубина человеческих взаимоотношений в годы Великой Отечественной войны.

Спектакль пройдёт по адресу: г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 3.

Пресс-служба Правительства Тверской области