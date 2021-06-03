В Конаковском районе Тверской области планируют создать верёвочный парк

В Конаковском районе планируется создать физкультурно-оздоровительный комплекс «Веревочный парк». Вопрос, связанный с предоставлением участка под эти цели, рассмотрен 5 марта назаседании Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Инвестиционный проект планируется к реализации в рамках программы развития территории аэропорта «Конаково», где проводятся Открытые чемпионаты России и этапы Кубка Мира по вертолетному спорту. Каждый раз эти события вызывают большой интерес у всех поклонников этого вида спорта, привлекают в Верхневолжье туристов.

Предполагается создать на территории аэропорта современный туристический и транспортный центр, уже реализуется несколько проектов по расширению инфраструктуры этого места, в частности, там открылись кафе и гостиница.

В 2020 году Верхневолжье посетило более 1,8 млн туристов, а всего за пять лет количество путешественников, осмотревших Тверскую область, достигло 7,7 млн человек. Об этом 4 марта сообщил Губернатор Игорь Руденя на Форуме муниципальных образований Тверской области.

«Тверская область ежегодно принимает больше туристов, чем составляет население региона. Важно, чтобы наши жители области видели положительный эффект от развития туризма – и в доходах, и в благоустройстве, и в инфраструктуре», – подчеркнул глава региона.

Предполагается, что веревочный парк будет состоять из 8 трасс, на территории разместят беседки для отдыха, детский городок. Общий объём инвестиций в проект – 12 млн рублей.

Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы, связанные с увеличением регионального лесного фонда.В земли лесного фонда одобрен перевод одного участка из земель запаса в Торопецком районе, трёх участков из земель сельхозназначенияМаксатихинском районе. Таким образом, площадь лесов в Верхневолжье увеличилась на 125 га.

Пресс-служба Правительства Тверской области