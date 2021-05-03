Тверская областная картинная галерея приглашает на выставку произведений художника Элия Белютина

Тверская областная картинная галерея приглашает на кураторскую выставку произведений Элия Белютина «Граница реальности», которая приурочена к 95-летию со дня рождения художника. Выставка состоится 6 марта в 13:00.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, Тверской императорский дворец – культурная жемчужина Верхневолжья, достояние всей России. Он развивается как современный музейный центр мирового уровня и вносит важный вклад в приобщение молодежи к искусству.

Выставка представляет тверскому зрителю первую масштабную ретроспективу одного из наиболее ярких представителей советского андеграунда.

В экспозиции представлены работы, относящиеся к разным периодам творчества художника. На экскурсии зрители проследят его творческий путь от искусства абстрактного экспрессионизма ранних лет к схематичному письму позднего периода, свободного от условностей. Многие произведения экспонируются впервые.

В завершение экскурсии посетители смогут самостоятельно осмотреть постоянную экспозицию дворца, парадные залы, увидеть временные выставки.

Посетить выставку можно по адресу ул. Советская, дом 3. Предварительная запись по телефону 34-31-56 или 34-62-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области