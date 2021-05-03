Верхневолжское АТП приглашает женщин на переобучение с дальнейшим трудоустройством

Верхневолжское АТП приглашает женщин на переобучение за счет предприятия с дальнейшим трудоустройством водителями общественного транспорта. Жительницы Тверской области могут бесплатно переучиться и поменять водительские права с категории В на D, а также с категории С на D.

Новая транспортная модель, инициированная Губернатором Тверской области Игорем Руденей, начала действовать в Твери и Калининском районе с 3 февраля 2020 года. Регион в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина одним из первых в стране приступил к комплексной модернизации пассажирского транспорта.

При внедрении новой модели акценты сделаны на обновление подвижного состава, удобство маршрутной сети, гарантированный льготный проезд, повышение культуры и качества пассажирских перевозок.

«Персонал должен соответствовать корпоративным стандартам, которые предъявляются, – это опыт безопасного вождения, уважительное отношение к пассажирам, постоянное совершенствование профессиональных навыков», – считает глава региона.

С начала действия новой транспортной модели было принято на работу более 900 водителей, среди них 47 женщин.

«По статистике женщины меньше нарушают правила дорожного движения и реже попадают в ДТП», - отмечает генеральный директор предприятия Анатолий Румянцев.

Все водители получают полный социальный пакет, трудоустройство по ГК РФ, оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обследование и корпоративный транспорт. Узнать подробности и задать любые вопросы можно по телефону 8-800-551-09-71.

Пресс-служба Правительства Тверской области