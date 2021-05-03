Учителя Тверского лицея рекомендуют коллегам привиться от коронавируса

Учителя Тверского лицея Елена Воробьева и Олег Морозов сделали прививку от COVID-19 и призывают всех коллег-педагогов последовать их примеру.

«Я ознакомилась с выступлениями многих врачей-вирусологов и пришла к мысли, что надо прививаться, тем более, что многие учителя и дети к этому времени уже переболели. Я не только сама сделала прививку – уже оба компонента. Привилась моя взрослая дочь и моя 80-летняя мама. Считаю, что основная масса населения все-таки должна вакцинироваться, чтобы выработался тот самый коллективный иммунитет, о котором так много говорят наши ученые и медики», – говорит учитель русского языка Елена Воробьева.

Коллегу поддерживает Олег Морозов, который тоже преподает русский язык в Тверском лицее.

«Учитывая, что мы живем в сложное время пандемии коронавируса, я решил обезопасить себя. Вакцинация была организовано четко, быстро, без проблем и очередей. Рекомендую всем учителям сделать прививки, все-таки жизнь у нас одна, и ее надо беречь», – сказал Олег Морозов.

Напомним, массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Как отмечал губернатор Игорь Руденя, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Тверскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса – 10 900 доз. Всего на данный момент прививку сделали 53 620 человек – это 80,3% от общего количества вакцины, поступившей в Верхневолжье. За вчерашний день, 4 марта, вакцинировались 897 человек. В федеральный регистр внесена информация о 50 353 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.

Продолжают работу выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.